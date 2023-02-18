Как правильно подсвечивать рассаду и почему ее нельзя ставить к окну

Рассаде нужны свет, тепло и правильный полив Фото: Markus Spiske / unsplash.com Поделиться Поделиться





В феврале начался сезон выращивания рассады, и многие дачники ставят растения на подоконник. Места в квартирах обычно немного, кроме того, сеянцам жизненно необходим свет, чтобы правильно развиваться. Объясняем, как правильно досвечивать растения и почему нельзя ставить рассаду на подоконник.

Как подсвечивать рассаду на подоконнике Скупое солнце февраля-марта не оставляет шанса дачникам пустить выращивание рассады на самотек: томатам, например, нужно около 15 часов света в день, а баклажанам и перцам — около 12–14 часов.

— Как только появились первые зеленые петельки всходов, следует использовать специальную досветку. Именно от рассады зависит ваш будущий урожай, поэтому нужно подойти к досвечиванию серьезно. Ламп сейчас на рынке очень много, и, в отличие от солнца, они постоянны и при правильном применении не сожгут ваши труды, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно используют светодиодные фитолампы.

Рассаду досвечивать круглые сутки не нужно: ночью лампы обязательно выключают, ведь растениям нужно и темное время суток. Лучше всего включать досветку ранним утром перед восходом солнца, около 06:00, примерно на 2–3 часа. Вечером дополнительный свет рассаде требуется после 18:00, также на 2–3 часа. В пасмурную погоду досветку проводят в течение дня. Лампы размещают строго сверху, иначе рассада будет отклоняться к источнику света. Минимальное расстояние до всходов — 12–15 сантиметров. По мере роста рассады его увеличивают до 50–60 сантиметров.

Почему нельзя ставить рассаду на подоконник Для того чтобы растение хорошо развивалось, ему нужна постоянная температура и комфортные условия. На подоконнике постоянные перепады: от окна идет холодный воздух (особенно зимой), а снизу — горячий и сухой от батареи. — Так и получается, что в рассадном горшке сеянцы получаются разными и всходят в разное время, — объяснила Людмила Шубина. В первое время прямые солнечные лучи опасны для сеянцев. — Слабая в первое время после всхода рассада требует полутень. Нужно сделать так, чтобы сеянцы не били прямые солнечные лучи. Для этого на окно можно поставить специальные отражатели, — добавила агроном.

Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Если у вас очень мало места в квартире, то есть несколько вариантов, как сэкономить пространство. Первый — это стеллаж для подоконника. В этом случае теплолюбивая рассада размещается на средней полке — так перепад температуры будет не столь ощутимым.

Второй вариант — теплоизоляция окна. Ее можно сделать подручными средствами. — Подойдет газета, тряпка или губка. Главное, чтобы горшочки не соприкасались с окном. А от сухого воздуха рассаду спасет опрыскивание, — объяснила Людмила Шубина. — Поливать рассаду нужно только отстоянной водой. Можно поставить на подоконник банку с водой, чтобы воздух был более влажным. Обязательно нужно открывать занавески днем, чтобы теплый воздух поступал к растениям, и закрывать на ночь. Как посадить рассаду на подоконнике — что точно выдержит перепады

Томаты — это та культура, рассаду которой можно смело выращивать на подоконнике: они равнодушны к перепадам температур и достаточно холодостойки. — Это очень устойчивая культура, но про защиту от солнечных лучей на этапе сеянцев забывать нельзя, — предупреждает Людмила Шубина. Петунии требовательны к температуре только на начальном этапе. Как только всходы окрепнут, их тоже можно переместить на подоконник. Но, как и томаты, они требуют досветки.

— Так же на подоконнике можно выращивать рассаду практически всех цветов, — заметила Людмила Шубина.

Какую рассаду точно нельзя выращивать на подоконнике На подоконнике вы не получите здоровую и крепкую рассаду перцев, баклажанов и огурцов. Если нет других вариантов, кроме него, то используйте стеллажи. — Низкая температура и ее перепады очень опасны для всходов этих культур. Перцам и баклажанам нужны 25–28 градусов тепла, их нельзя ставить на подоконник после того, как посеяли, — они могут погибнуть, — предупредила Людмила Шубина.

Именно от рассады зависит ваш будущий урожай, поэтому очень внимательно нужно следить за температурой и при выращивании рассады огурцов. Если на почве она опустится ниже +14 градусов, то растения погибнут.