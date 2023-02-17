Экс-доцент петербургского вуза арестован за торговлю бюджетными местами

Коррупцию в стенах Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова нашёл областной Следственный комитет. По версии следствия, бюджетное место там продали за 170 тысяч рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 17 февраля Выборгский райсуд арестовал обвиняемого в получении взятки Дмитрия Ильюшенко. Из материалов следует, что в июле 2021 года доцент кафедры технологии лесозаготовительных производств Ильюшенко узнал, что родители одного из абитуриентов настолько желают видеть его на бюджете, что готовы за это заплатить.
Зачисление на первый курс обошлось в 170 тысяч рублей. Деньги доценту, как уверено следствие, передавали в два подхода через двух посредников, с которыми родитель встречался в «Мега Дыбенко». Вложенных надежд сотрудник не обманул, и 17 августа 2021 года появился приказ о зачислении бюджетника на первый курс «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
Ильюшенко заключён под стражу до 30 марта. СК Ленобласти, сообщивший о его задержании, назвал фигуранта бывшим доцентом.
Тем не менее из педсостава университета сотрудник не исключён. На сайте учебного заведения отмечено, что доцент сам окончил СПбГЛТУ. Инженер с 11-летним опытом работы, автор более 70 статей, с парой патентов на полезную модель.