В лобовом ДТП с грузовиком и легковой на трассе «Кола» погиб человек

Стали известны подробности страшной аварии на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти, произошедшей днем 17 февраля. По уточненным данным, в ней есть погибший.



В 15:40 поступила информация о лобовом столкновении грузового и легкового автомобилей на 87-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовик от удара съехал в кювет, а легковая отлетела на обочину.