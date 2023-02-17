В лобовом ДТП с грузовиком и легковой на трассе «Кола» погиб человек

Стали известны подробности страшной аварии на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти, произошедшей днем 17 февраля. По уточненным данным, в ней есть погибший.
В 15:40 поступила информация о лобовом столкновении грузового и легкового автомобилей на 87-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовик от удара съехал в кювет, а легковая отлетела на обочину.
В результате аварии один человек погиб, еще один — пострадал. Движение по трассе не ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. К дорожным службам по факту аварии претензий нет, добавили в Упрдоре. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.