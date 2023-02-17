Грузовик раздавил легковую на трассе «Кола». Есть пострадавшие

Серьезная авария с участием грузовика произошла днем 17 февраля на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Очевидцы делятся жуткими кадрами с места происшествия.
По предварительной информации экстренных служб, на 88-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в направлении области, неподалеку от деревни Горгала, столкнулись грузовой и легковой автомобили, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сообщение о ДТП поступило около 16:10.
На кадрах с места аварии видно, что обе машины вылетели с проезжей части. «Фура в канаве и что-то очень-очень сильно помятое на обочине», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Дарина. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.