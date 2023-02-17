Одного из самых популярных футбольных блогеров России оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей Евгения Савина — бывшего профессионального футболиста, а ныне блогера КраСаву. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря суда.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», — заявили в суде.

Савин в мае 2022 года уехал из РФ и поселился на Кипре. В беседе с другим спортивным блогером, Витей Кравченко, он объяснил, что все это связано с его позицией по поводу военных действий. Савин признался, что он выгорел из-за вынужденного переезда и ярлыка изменника родины.