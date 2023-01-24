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    Одного из самых популярных футбольных блогеров России обвиняют в дискредитации ВС РФ

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    Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина (КраСавы). Ему вменяют дискредитацию действий ВС РФ. Дата заседания пока не назначена, об этом 24 января сообщает «Интерфакс».

    В мае прошлого года Савин уехал из России и поселился на Кипре. В беседе с другим спортивным блогером Витей Кравченко он объяснил, что все это связано с его позицией по поводу военных действий. Савин признался, что он выгорел из-за вынужденного переезда и ярлыка изменника родины.

    Футбольную карьеру 38-летний блогер построил в России: играл за «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». В 2015 году он завязал с профессиональным спортом и переключился на медиа. На сегодняшний день на канале в YouTube у Савина более миллиона подписчиков.

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    БлогерФутболДискредитация армииДискредитация Вооруженных сил РоссииДискредитация ВС РФ
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