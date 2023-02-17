«Как будто я мог не согласиться». Лукашенко ответил на благодарность Путина за встречу

Президент РФ Владимир Путин в начале встречи в Ново-Огарево поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за то, что тот согласился приехать. «Как будто я мог не согласиться», — ответил Лукашенко. Видео разговора глав государств опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Ну, мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию», — продолжил Путин. «Лучше б не смотрели, расстроились, наверно», — предположил его собеседник. Путин возразил и пояснил, что разделяет «позиции и подходы» Лукашенко, на что тот заметил: «Ну, уже мне в плюс».

Лукашенко сообщал , что во время встречи в подмосковном Ново-Огарево планирует обсудить с Путиным в том числе вопросы безопасности и обороны.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что в прошлом году Минск «на 100%» выполнил все договоренности с РФ в сфере обороны и безопасности: «И даже больше сделали». По его словам, выполнено уже около 80% мероприятий 28 союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией. В налоговой и таможенной сферах ключевые задачи решены, остались только «технические моменты», уточнил Лукашенко, а вот в гуманитарной сфере их еще предстоит реализовать.

«Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году [был] беспрецедентный — 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов — товарами и плюс еще услуги» (цитата по РИА Новости), — рассказал президент Белоруссии. Также он сообщил, что в прошлом году российские IT-компании заказали у белорусских программные продукты на сумму больше 300 миллионов долларов. В связи с этим Лукашенко отметил, что импортозамещение в стране продвигается, несмотря на старания «миролюбивых» стран Запада.