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    «Как будто я мог не согласиться». Лукашенко ответил на благодарность Путина за встречу

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    Президент РФ Владимир Путин в начале встречи в Ново-Огарево поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за то, что тот согласился приехать. «Как будто я мог не согласиться», — ответил Лукашенко. Видео разговора глав государств опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

    «Ну, мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию», — продолжил Путин. «Лучше б не смотрели, расстроились, наверно», — предположил его собеседник. Путин возразил и пояснил, что разделяет «позиции и подходы» Лукашенко, на что тот заметил: «Ну, уже мне в плюс».

    Лукашенко сообщал, что во время встречи в подмосковном Ново-Огарево планирует обсудить с Путиным в том числе вопросы безопасности и обороны.

    Что обсуждали Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 февраля на встрече в Ново-Огарево?

    В ходе встречи Лукашенко заявил, что в прошлом году Минск «на 100%» выполнил все договоренности с РФ в сфере обороны и безопасности: «И даже больше сделали». По его словам, выполнено уже около 80% мероприятий 28 союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией. В налоговой и таможенной сферах ключевые задачи решены, остались только «технические моменты», уточнил Лукашенко, а вот в гуманитарной сфере их еще предстоит реализовать.

    «Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году [был] беспрецедентный — 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов — товарами и плюс еще услуги» (цитата по РИА Новости), — рассказал президент Белоруссии. Также он сообщил, что в прошлом году российские IT-компании заказали у белорусских программные продукты на сумму больше 300 миллионов долларов. В связи с этим Лукашенко отметил, что импортозамещение в стране продвигается, несмотря на старания «миролюбивых» стран Запада.

    По словам Лукашенко, при условии небольшой поддержки РФ Белоруссия готова производить самолеты-штурмовики. В стране «делают для МС21 Sushoi Superjet до тысячи комплектующих и готовы выйти на производство самолета МиГ-25», сообщил он Путину.

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