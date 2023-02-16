Лукашенко рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл тему предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые пройдут 17 февраля в подмосковном Ново-Огарево.
По словам Лукашенко, стороны обсудят вопросы безопасности и обороны. «В апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета. Обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера», — цитирует белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».
По словам президента республики, необходимо также посмотреть, как правительства двух стран реализуют задачи по единому рынку, импортозамещению и энергоносителям.