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    Лукашенко рассказал, о чем будет говорить с Путиным

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл тему предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые пройдут 17 февраля в подмосковном Ново-Огарево.

    По словам Лукашенко, стороны обсудят вопросы безопасности и обороны. «В апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета. Обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера», — цитирует белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

    По словам президента республики, необходимо также посмотреть, как правительства двух стран реализуют задачи по единому рынку, импортозамещению и энергоносителям.

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