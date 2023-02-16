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    Лукашенко анонсировал встречу с Путиным уже в эту пятницу

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 17 февраля, проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 16 февраля сообщает «Пул первого».

    Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что встреча пройдет в Ново-Огарево.

    Президент республики организовал пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов, в том числе из США, Великобритании и Японии.

    27 декабря прошлого года президенты России и Белоруссии встречались в Русском музее в Петербурге в рамках неформального саммита лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств.

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