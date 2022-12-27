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    Путин и Лукашенко прибыли на переговоры в Русский музей

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    Президент России Владимир Путин в Петербурге проводит переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча проходит в Русском музее 27 декабря в рамках неформального саммита лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств.

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    На протокольных фотографиях видно, что главы двух государств расположились возле картины Александра Иванова «Явление Христа народу».

    Накануне неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ проходила в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге. Саммит идет с 26 по 27 декабря.

    Фото: Телеграм-канал «Пул первого»

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