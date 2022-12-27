Путин и Лукашенко прибыли на переговоры в Русский музей

Президент России Владимир Путин в Петербурге проводит переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча проходит в Русском музее 27 декабря в рамках неформального саммита лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств.
На протокольных фотографиях видно, что главы двух государств расположились возле картины Александра Иванова «Явление Христа народу».
Накануне неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ проходила в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге. Саммит идет с 26 по 27 декабря.