«Разговоры о важном» начнут показывать по ТВ

На российском телевидении каждый понедельник в эфире передачи «Доброе утро» начнут показывать «Разговоры о важном». Об этом стало известно 16 февраля из публикации на сайте Первого канала.
«Во всех школах страны каждый понедельник на первом уроке с детьми говорят о важном простыми словами. <…> С этого понедельника — разговоры о важном в эфире «Доброго утра». Готовые видеообращения на основе реальных вопросов школьников. Собирайтесь у экранов всей семьей!» — говорится в описании.
Как уточняется в Telegram-канале движения «Большая перемена», передачу начнут транслировать с 20 февраля. «Каждый понедельник в 8:36 утра любой желающий сможет присоединиться к просмотру», — сказано в сообщении.
Среди участников «Разговоров о важном» заявлены главный Дед Мороз страны, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, народный артист РФ Валерий Гергиев, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, народный артист России Константин Хабенский и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фрагменты выпуска с главой внешнеполитического ведомства уже можно посмотреть на сайте Первого канала.