«Разговоры о важном» начнут показывать по ТВ

На российском телевидении каждый понедельник в эфире передачи «Доброе утро» начнут показывать «Разговоры о важном». Об этом стало известно 16 февраля из публикации на сайте Первого канала.



«Во всех школах страны каждый понедельник на первом уроке с детьми говорят о важном простыми словами. <…> С этого понедельника — разговоры о важном в эфире «Доброго утра». Готовые видеообращения на основе реальных вопросов школьников. Собирайтесь у экранов всей семьей!» — говорится в описании.

Как уточняется в Telegram-канале движения «Большая перемена», передачу начнут транслировать с 20 февраля. «Каждый понедельник в 8:36 утра любой желающий сможет присоединиться к просмотру», — сказано в сообщении.