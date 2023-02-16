Бывшего учителя биологии в Петербурге не признали развратником и поддельщиком документов, но осудили за педофилию

Московский райсуд вынес приговор бывшему учителю биологии, которого задержали по делу о развратных действиях в школе. Однако в ходе процесса конкретно от этого обвинения (и не только) прокуратура отказалась.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 февраля, при поступлении дела в суд Виктор Ласточкин обвинялся в «развратных действиях», «подделке документов» и в 19 эпизодах «насильственных действий сексуального характера».



«Фонтанка» писала, что педагога одной из школ Московского района задержали в начале декабря 2021 года после того, как в полицию пришла мать одного из учеников. Она рассказала о странном поведении учителя по отношению к ученикам-мальчикам во время факультативных занятий: якобы взрослый трогал их, гладил и ложился сверху.

