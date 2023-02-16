Суд в Петербурге наказал экс-сотрудника комздрава семью годами в ИК строгого режима

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Шкабары, занимавшего должность ведущего специалиста в комитете по здравоохранению. С наказанием определились и для его близкой подруги Светланы Стуловой. Об этом 16 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По мнению следствия, с 9 июня 2020 года по 22 апреля 2021 года Шкабара получил не менее 4 млн 837 тыс. руб. от бизнесменов Яковлева и Сека за продвижение конкретной компании при заключении энергосервисных контрактов. Будучи куратором направления энергосбережения в комитете, Шкабара мог оказывать такое влияние.



За услугу Шкабара ежемесячно получал от них определённую сумму на основанное им ООО «Эксперт Энерго». Гендиректором для отвода глаз была назначена его приятельница Светлана Стулова. В числе её задач было обналичивание средств, которые поступали на счёт компании. Оба изготавливали фиктивные договоры и бухгалтерские документы.



В августе 2020 года, когда Сек и Яковлев прекратили сотрудничество, специалист предложил последнему действовать через другое юрлицо, суммы сборов постепенно выросли.

По статье о получении взятки Шкабару наказали семью годами в ИК строгого режима и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет. Тогда как Стуловой за посредничество во взяточничестве дали пять лет условно с испытательным сроком длительностью три года.

