Суд в Петербурге наказал экс-сотрудника комздрава семью годами в ИК строгого режима

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Шкабары, занимавшего должность ведущего специалиста в комитете по здравоохранению. С наказанием определились и для его близкой подруги Светланы Стуловой. Об этом 16 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
По мнению следствия, с 9 июня 2020 года по 22 апреля 2021 года Шкабара получил не менее 4 млн 837 тыс. руб. от бизнесменов Яковлева и Сека за продвижение конкретной компании при заключении энергосервисных контрактов. Будучи куратором направления энергосбережения в комитете, Шкабара мог оказывать такое влияние.
За услугу Шкабара ежемесячно получал от них определённую сумму на основанное им ООО «Эксперт Энерго». Гендиректором для отвода глаз была назначена его приятельница Светлана Стулова. В числе её задач было обналичивание средств, которые поступали на счёт компании. Оба изготавливали фиктивные договоры и бухгалтерские документы.
В августе 2020 года, когда Сек и Яковлев прекратили сотрудничество, специалист предложил последнему действовать через другое юрлицо, суммы сборов постепенно выросли.
По статье о получении взятки Шкабару наказали семью годами в ИК строгого режима и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет. Тогда как Стуловой за посредничество во взяточничестве дали пять лет условно с испытательным сроком длительностью три года.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что ход уголовному делу о взятках дало заявление петербургского бизнесмена Германа Яковлева. Он сообщил следствию, что с июня 2020 года по март 2021-го по требованию Александра Шкабары перечислил ему через посредника Светлану Стулову более 2 миллионов рублей в качестве взяток за то, чтобы фирмы Яковлева имели доступ к светодиодным подрядам ПСК.
Согласно другой версии, с апреля 2020 года специалист комздрава продавал бизнесмену свою старую фирму «Эксперт Энерго» и к апрелю 2021-го Яковлев стал единоличным ее владельцем. Компанию планировалось заигрывать в субподрядах ПСК, и Шкабара якобы ставил условие, чтобы его знакомые были трудоустроены в «Эксперт Энерго» на высокооплачиваемых должностях.