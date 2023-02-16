Полиция задержала устроителя горячего утра для водителя самосвала под Гатчиной

Полицейские раскрыли дело о поджоге грузовика, который произошел в Гатчинском районе Ленобласти минувшей осенью. Хозяин, успевший потушить машину сам, нашел на ней подозрительную тряпку.



Около девяти часов вечера 14 февраля сотрудники полиции задержали в поселке Коммунар 33-летнего местного жителя, стало известно «Фонтанке» 16 февраля. Его подозревают в поджоге грузового самосвала утром 8 сентября 2022 года. О пожаре в полицию сообщил хозяин грузовика — 36-летний житель деревни Антелево. Он рассказал, что потушил машину сам, а после обнаружил, что на механизме подъема кузова была закреплена обгоревшая ткань. По словам мужчины, конфликтов у него не было и машина была припаркована без нарушений.