Утро водителя под Гатчиной началось с тушения своего самосвала. На механизме он нашел подозрительную тряпку

Полиция устанавливает причины и обстоятельства возгорания грузовика в Гатчинском районе Ленобласти ранним утром 8 сентября. Хозяин машины гадает, кому насолил.
В одиннадцатом часу утра 8 сентября в полицию Гатчинского района с заявлением обратился 36-летний житель деревни Антелево, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. Мужчина рассказал, что около 4 часов утра загорелся принадлежащий ему самосвал. Пожар он потушил самостоятельно. Люди в нем не пострадали, а у машины выгорела гидравлическая система подъема кузова.
Потушив огонь, мужчина обнаружил на механизме подъема кузова закрепленную там обгоревшую ткань. По словам заявителя, конфликтов у него ни с кем не было, и самосвал был припаркован без нарушений.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фрагменты найденной ткани полицейские изъяли для исследования.