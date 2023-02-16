В Москве по делу о мошенничестве приговорен петербургский бизнесмен Динго. Ему помогли заслуги перед Родиной

В Тверском районном суде Москвы вынесен приговор петербургскому бизнесмену Артуру Денисултанову и его подельнику Владимиру Проценко. Оба признаны виновными в мошенничестве. Об этом 15 февраля сообщил «Коммерсантъ».



«Фонтанка» писала об этом уголовном деле. Суд установил, что Денисултанов и Проценко обманули предпринимателя Хасана Халухаева, который в марте прошлого года решил обменять 37,25 млн рублей на доллары. Халухаеву знакомый рекомендовал Проценко, тот доверился. В итоге 15 марта на Новослободской улице они встретились. Предпринимателю было предложено пройти в банковский офис неподалеку. Там потерпевший передал сумку с деньгами другому мужчине, а тот сбежал вместе с ней. Проценко тоже исчез.