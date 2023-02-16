В Москве по делу о мошенничестве приговорен петербургский бизнесмен Динго. Ему помогли заслуги перед Родиной

В Тверском районном суде Москвы вынесен приговор петербургскому бизнесмену Артуру Денисултанову и его подельнику Владимиру Проценко. Оба признаны виновными в мошенничестве. Об этом 15 февраля сообщил «Коммерсантъ».
«Фонтанка» писала об этом уголовном деле. Суд установил, что Денисултанов и Проценко обманули предпринимателя Хасана Халухаева, который в марте прошлого года решил обменять 37,25 млн рублей на доллары. Халухаеву знакомый рекомендовал Проценко, тот доверился. В итоге 15 марта на Новослободской улице они встретились. Предпринимателю было предложено пройти в банковский офис неподалеку. Там потерпевший передал сумку с деньгами другому мужчине, а тот сбежал вместе с ней. Проценко тоже исчез.
Оба задержанных до последнего отрицали свою вину. Проценко сказал, что пока он сидел в «Бутырке», кто-то похитил его биткоины. Денисултанов утверждал, что из 7 млн рублей, найденных у него в ходе обыска, во время следствия куда-то делся миллион.
При оглашении приговора суд учел заслуги Денисултанова как участника боевых действий, отмеченного секретными наградами. Ему назначили 6 лет в колонии общего режима. А его подельнику — столько же, но в колонии строгого режима. Оба также должны выплатить штраф в 200 тысяч рублей.