В квартире «охотника» на людей на юге Петербурга нашли гору патронов

Гору патронов для охотничьего оружия нашли в квартире Фрунзенского района Петербурга. Хозяин успел «поохотиться» на человека в окне.
Вторая статья может приклеиться к 45-летнему автослесарю, которого задержали 6 февраля после стрельбы на улице Димитрова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 февраля. Помимо выстрела в мужчину, который выглянул из окна, попавшему на видео подозреваемому могут инкриминировать незаконное хранение боеприпасов. По предварительной информации, в ходе обыска у него в квартире на Белградской сотрудники полиции нашли 600 патронов. Эксперты признали их боеприпасами, годными для стрельбы из охотничьего оружия.
Ранее в отношении мужчины, который прежде был индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта легкового транспорта, было возбуждено дело по статье «Хулиганство». Суд отправил его под домашний арест.