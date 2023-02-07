В Купчино камера сняла подозреваемого в стрельбе по окнам и тем, кто рискнул выглянуть

Неожиданная опасность в лице вооружённого человека подстерегала тех, кто выглядывал в окна девятиэтажки во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на понедельник.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 февраля, у подозреваемого в стрельбе на Димитрова, 18/4, изъят травматический пистолет. Предполагается, что именно из него 45-летний мужчина выстрелил в сторону геолога, выглянувшего из окна своей квартиры.