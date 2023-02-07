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    В Купчино камера сняла подозреваемого в стрельбе по окнам и тем, кто рискнул выглянуть

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    Неожиданная опасность в лице вооружённого человека подстерегала тех, кто выглядывал в окна девятиэтажки во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на понедельник.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 февраля, у подозреваемого в стрельбе на Димитрова, 18/4, изъят травматический пистолет. Предполагается, что именно из него 45-летний мужчина выстрелил в сторону геолога, выглянувшего из окна своей квартиры.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Нарушителя общественного спокойствия запечатлела камера домофона. «Фонтанка» сообщала, что подозреваемого задержали на Белградской улице, во вторник мужчина осваивается в изоляторе временного содержания.

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