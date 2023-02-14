На Богатырском тормознули «Тойоту» с наркотиками. С водителем сделали то, что в прошлый раз не удалось

Как сообщает 14 февраля «Дорожный инспектор» , вчера около 19:10 на Богатырском проспекте, 25, остановили для проверки «Тойоту». 32-летний водитель, казалось, находится в состоянии наркотического опьянения. По базе выяснилось, что он уже лишен прав за отказ от освидетельствования. При этом водительское удостоверение он не сдал. «Тойота» не его — взял покататься у знакомого.

Сотрудники ДПС досмотрели машину и нашли там свёрток, предположительно, с наркотическим веществом. «Тойота» эвакуирована на спецстоянку. А мужчину доставили в отдел полиции и изъяли у него водительское удостоверение. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление т/с без прав»).



На этот раз мужчина прошёл медосвидетельствование. Оно показало наличие наркотических веществ в биоматериале. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Управление т/с в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ»).

