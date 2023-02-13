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    В Красноярске усмирили мощный пожар на складе. В нём хранили алкоголь и древесину

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    6 комментариев

    Больше трёх часов и сотня спасателей потребовались, чтобы локализовать пожар на складе в Красноярске 13 февраля. Распространение огня остановили на площади в 8 тысяч квадратных метров.

    Прокуратура Красноярского края.

    Как сообщили в региональном МЧС, возгорание на улице Пограничников локализовали в десять часов вечера по местному времени — через три с половиной часа после сигнала о пожаре. К борьбе с огнём привлекли 110 человек и пожарный поезд.

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    «Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

    Проверять соблюдение собственниками и арендаторами требований пожарной безопасности будет прокуратура. Надзор интересует также качество и эффективность профилактической работы профильных органов.

    Складское помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю. Сообщается, что он сдаёт их двум арендаторам: под хранение пиломатериалов и алкоголя.

    По данным МЧС, постройка обрушилась, пострадало также соседнее здание.

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    Красноярский крайПожар
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    Комментарии 6

    ThunderPiter13 Фев 2023 в 19:45
    Уоу-оу-оу, покусились на 2 главные скрепы - алкоголь и отапливание домов дровами в нефтегазовой державе) Поосторожнее с этим, а то тупой народец протрезвеет и начнет задавать вопросы - напр., какого жуя в городе черное небо, или почему нет метро?
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 19:44
    Что их могло спасти от инвентаризации и выявления недостачи?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок13 Фев 2023 в 19:42
    И еслиб водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с трех-четырех-пяти бутылок(с)
    +0−0
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