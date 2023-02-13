В Красноярске усмирили мощный пожар на складе. В нём хранили алкоголь и древесину

Больше трёх часов и сотня спасателей потребовались, чтобы локализовать пожар на складе в Красноярске 13 февраля. Распространение огня остановили на площади в 8 тысяч квадратных метров.
Прокуратура Красноярского края.
Как сообщили в региональном МЧС, возгорание на улице Пограничников локализовали в десять часов вечера по местному времени — через три с половиной часа после сигнала о пожаре. К борьбе с огнём привлекли 110 человек и пожарный поезд.
«Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Проверять соблюдение собственниками и арендаторами требований пожарной безопасности будет прокуратура. Надзор интересует также качество и эффективность профилактической работы профильных органов.
Складское помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю. Сообщается, что он сдаёт их двум арендаторам: под хранение пиломатериалов и алкоголя.
По данным МЧС, постройка обрушилась, пострадало также соседнее здание.