МЧС показало, как горит огромный склад в Красноярске. Площадь пожара растет, рухнула кровля

В Красноярске продолжают ликвидировать крупный пожар на складе. Его площадь выросла до 7 000 квадратов, а на тушение бросили уже под сотню человек. МЧС опубликовало видео с места происшествия.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 18:20 по местному времени (14:20 мск). На улице Пограничников в Красноярске загорелось складское помещение. В 19:04 (15:04 мск) пожару присвоили третий ранг, а его площадь достигла 6 000 метров квадратных, сообщает региональное управление МЧС. На данный момент площадь пожара выросла уже до 7 000 метров квадратных, произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания.