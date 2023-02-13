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    МЧС показало, как горит огромный склад в Красноярске. Площадь пожара растет, рухнула кровля

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    МЧС России

    В Красноярске продолжают ликвидировать крупный пожар на складе. Его площадь выросла до 7 000 квадратов, а на тушение бросили уже под сотню человек. МЧС опубликовало видео с места происшествия.

    Информация о пожаре поступила в МЧС в 18:20 по местному времени (14:20 мск). На улице Пограничников в Красноярске загорелось складское помещение. В 19:04 (15:04 мск) пожару присвоили третий ранг, а его площадь достигла 6 000 метров квадратных, сообщает региональное управление МЧС. На данный момент площадь пожара выросла уже до 7 000 метров квадратных, произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания.

    На тушение брошены 82 человека и 31 единица техники. Процесс осложняется тем, что источники воды расположены далеко от склада, отмечают в пресс-службе МЧС России.

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