Российские авиаперевозчики предложили увеличить интервалы техобслуживания самолетов

Российские авиакомпании просят Росавиацию и Ространснадзор разрешить в исключительных случаях увеличивать интервалы техобслуживания зарубежных самолетов. Из-за санкций сроки ремонта компонентов авиалайнеров увеличились в несколько раз.

По мнению советника технического директора «Аэрофлота» Марата Терещенко, необходимо освободить эксплуатантов от требований типовой документации в случаях, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно, пишет 13 февраля РБК со ссылкой на «Известия». Также он считает, что необходимо утвердить альтернативные методы соответствия требованиям директив летной годности.



Санкции повлияли на сроки ремонта запчастей самолетов. Так, обслуживание блока управления подачей топлива (HMU) в двигателях Airbus A320 теперь растянулся на четыре месяца, хотя раньше на это уходило 20 дней. В 2023–2024 годах российским авиакомпаниям предстоит починить 349 комплектов HMU, добавляет РБК.



Чтобы решить проблему с обслуживанием, перевозчики, например, ищут сервисные организации в том числе в Китае и Иране, или закупают новые компоненты вместо ремонта старых, пояснил Терещенко.

После начала военных действий на Украине Евросоюз и США запретили поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование, и ввели санкции против российских авиакомпаний. В ответ Москва разрешила регистрацию в стране иностранных самолетов, которые находятся в лизинге.

