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    Российские авиаперевозчики предложили увеличить интервалы техобслуживания самолетов

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    21 комментарий

    Российские авиакомпании просят Росавиацию и Ространснадзор разрешить в исключительных случаях увеличивать интервалы техобслуживания зарубежных самолетов. Из-за санкций сроки ремонта компонентов авиалайнеров увеличились в несколько раз.

    По мнению советника технического директора «Аэрофлота» Марата Терещенко, необходимо освободить эксплуатантов от требований типовой документации в случаях, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно, пишет 13 февраля РБК со ссылкой на «Известия». Также он считает, что необходимо утвердить альтернативные методы соответствия требованиям директив летной годности.

    Санкции повлияли на сроки ремонта запчастей самолетов. Так, обслуживание блока управления подачей топлива (HMU) в двигателях Airbus A320 теперь растянулся на четыре месяца, хотя раньше на это уходило 20 дней. В 2023–2024 годах российским авиакомпаниям предстоит починить 349 комплектов HMU, добавляет РБК.

    Чтобы решить проблему с обслуживанием, перевозчики, например, ищут сервисные организации в том числе в Китае и Иране, или закупают новые компоненты вместо ремонта старых, пояснил Терещенко.

    После начала военных действий на Украине Евросоюз и США запретили поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование, и ввели санкции против российских авиакомпаний. В ответ Москва разрешила регистрацию в стране иностранных самолетов, которые находятся в лизинге.

    Президент России Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли рассказал, что решение оставить в стране иностранные самолеты принял министр транспорта Виталий Савельев. Глава государства отметил, что в условиях санкций оно помогло сохранить отрасль, но Россия готова оплатить технику.

    «Фонтанка» посмотрела, на чём летают крупнейшие пассажирские перевозчики страны. «Аэрофлот» сможет летать на Airbus и Boeing ещё минимум семь лет, и даже после, поскольку у него один из самых молодых флотов в России. Но не все авиакомпании страны могут похвастаться юностью своих машин. Подробнее — читайте тут.

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    Комментарии 20

    Гость13 Фев 2023 в 10:46
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    +0−0
    Евгений СПб13 Фев 2023 в 10:43
    Что-то случилось?))) Путин же недавно гордился,что отжал чужие самолеты. Что, Вовчик, а детали и умение обслуживать то,украсть не получилось?))) Хахахахах)))
    +0−0
    Akabos13 Фев 2023 в 10:39
    А как же импортозамещение успешное? Как же прорывы двадцати четырёх лет? Как же Сколково передовое?
    +0−0
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