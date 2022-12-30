Кто полетит на «стареньком»? «Фонтанка» узнала реальный возраст самолетов в России

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





«Аэрофлот» сможет летать на Airbus и Boeing ещё минимум семь лет, и даже после. Но у него один из самых молодых флотов в России. Не все авиакомпании страны могут похвастаться юностью своих машин. «Фонтанка» посмотрела, на чём летают крупнейшие пассажирские перевозчики страны.



Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский назвал сроки использования Boeing и Airbus. По его словам, летать на иностранных машинах компании можно еще более семи лет — «даже после 2030-го». Но Александровский уточнил, что «Аэрофлот» обладает одним из самых молодых парков самолетов в стране, со средним возрастом около 7 лет.



«Возраст наших самолетов позволяет их эксплуатировать даже после 2030 года. Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше, — это тоже наше конкурентное преимущество. Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности, а что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает», — сказал https://www.fontanka.ru/2022/12/28/71935934/ Александровский.



По данным Flightradar24, cредний возраст парка «Аэрофлота» и вовсе около 6 лет. Самые свежие — это A320Neo, A321Neo и Airbus A350. Этим машинам буквально один-два года. Их юный возраст, очевидно, влияет на среднее арифметическое. Потому что парк обычных A320 и A321 «постарше» — от 4 до 13 лет. Boeing-737 — от 5 до 8 лет.

Всем дальнемагистральным Airbus A333, по данным Flightradar24, по 10-11 лет. 11-летний лайнер RA-73782, например, регулярно летает из Москвы в Египет, а его одногодка RA-73783 — из городов Сибири на Пхукет. Широкофюзеляжный Boeing 777 в среднем имеет возраст от 3 до 10 лет. Хотя самый «старший» самолет RA-73140, который курсировал из Москвы на Дальний Восток, судя по данным сервиса, давно не взлетал.



Вторая компания России по пассажирообороту — S7 Airlines. Средний возраст её флота больше — около 10 лет. Flightradar24 видит у неё 103 самолета, часть из них грузовые.

У S7 довольно много A320Neo — 29 штук. Этим машинам от 1 года до 5 лет. Есть еще восемь A321Neo — от 1 года до 4 лет. Но хватает и «старичков». Есть 16 обычных A320 возрастом от 8 до 14 лет, а А321 — от 8 до 19 лет. Самый «старший» самолет с бортовым номером RA-73436 активно летает из столицы по всей стране — в Калининград, Сочи и Сибирь. А возраст 19 лайнеров Boeing 737 вообще в диапазоне от 8 до 21 года. 20-летний борт RA-73408, например, летает через всю страну рейсами из Москвы в Челябинск, Новосибирск и Волгоград.



Авиакомпания «Победа» весь флот составила из Boeing 737. Средний возраст её самолетов около пяти лет. Flighradar24 видит у неё 41 борт возрастом от 3 до 8 лет. «Старейший» самолет RA-73294 активно летает из Москвы в Набережные Челны и Саратов.

У «России» сервис видит 131 борт, со средним возрастом около 10 лет. Его основа — отечественные «Суперджеты», целых 75 штук, возрастом от 1 года до 9 лет. Старшие машины наравне с «новыми» активно летают по стране. Обычные A319, которых у «России» 18 штук, имеют уже возраст от 13 до 25 лет. Самый «старший» самолет — RA-73210 — в декабре летал между Петербургом и Москвой, иногда в Сочи и на Урал. Возраст имеющихся A320 и Boeing 738 — от 8 до 16 лет.



Большие дальнемагистральные лайнеры «России» гораздо старше. Boeing 777–312 и 747 имеют за спиной уже по 21–24 года. Есть более «молодые» Boeing 777–31H(ER) — тоже по 16–17 лет. Не все из них летают.

Флот «Уральских авиалиний» насчитывает, по данным Flighradar24, в среднем 53 самолета, средний возраст около 12 лет. В основе флота обычные A319, A320 и A321 в возрасте от 6 до 23 лет. Одна из «старших» машин RA-73830, например, летала в декабре из Москвы в Екатеринбург и из Челябинска в Душанбе. Но у «Уралов» есть еще и 12 совсем новых A320Neo и А321Neo — от 1 года до 3 лет.



У «Ютэйр» сервис Flighradar24 знает о 64 самолетах. Средний возраст — 18 лет. Значительная часть авиапарка — это Boeing 737. Возраст машин — от 24 до 28 лет. Один из самых «старых» бортов RA-73035 летал на днях из Москвы в Петербург и обратно. Есть еще 16 более новых Boeing 737–8AS, но тоже возрастом от 10 до 20 лет. А также 15 машин ATR 72–500, каждой из которых 10–11 лет.



Авиакомпания NordWind («Северный ветер») имеет 28 самолетов, по данным Flighradar24. Их средний возраст — около 13 лет. В основе флота — Boeing 737 в возрасте от 6 до 17 лет. Самая старая машина RA-73321 в мае прилетела в Казань, и дальше данных о полётах нет. При этом 15-летний RA-73313 продолжает летать по стране — от Калининграда до Челябинска и Сочи. Возраст обычных A321 — от 5 до 22 лет. Но есть еще два Airbus A321Neo — 4 и 5 лет.



У авиакомпании RedWings сервис Flighradar24 видит 31 самолет, средний возраст флота — 10 лет. В основе 18 «Суперджетов» в возрасте от 1 года до 11 лет. Есть еще два Ту-204 — 28 и 17 лет. И даже 26-летний Boeing 777 с бортовым номером RA-73329. Все трое в декабре летали за границу.

Авиакомпания «Азимут» имеет 17 самолетов, все «Суперджеты». Средний возраст — около 4 лет. Самой «старой» машине восемь лет, самой молодой нет и года. Самолеты активно выполняют зарубежные рейсы.

Авиакомпания «Смартавиа» — это 13 самолетов, по информации Flighradar24. Средний возраст — 12 лет. В основном это Boeing 737 в возрасте от 9 до 19 лет. Но есть и два пятилетних A320Neo. Один из самых «старших» самолетов — RA-73652 — до сих пор в строю: декабре активно летал из Москвы в Архангельск и Нарьян-Мар.

Авиакомпания AzurAir, популярная у российских туристов, имеет, по данным Flighradar24, флот из 22 самолетов. Средний возраст — 24 года. Это Boeing 737, 757, 767 и 777. Самая «молодая» машина — 16 лет, самая «старая» — 31 год. Разменявшие три десятка лайнеры активно летают, например на Пхукет, из разных городов России.



Еще одна популярная у отдыхающих компания, которая до недавних пор летала в Египет, — iFly. По данным сервиса, это пять самолетов, средний возраст которых около 15 лет. Самый старый самолет — Airbus A330, которому уже 23 года. В конце декабря он летал из Петропавловска-Камчатского в Москву и из Владивостока в Магадан.

Важная оговорка. В целом нет ничего необычного в том, чтобы летать на самолете, который используется ежедневно в течение 20 или даже 30 с лишним лет.



«Преклонный возраст» не означает, что самолет менее надежен или менее безопасен. Как правило, если он обслуживается надежной авиакомпанией, которая соблюдает все регламенты, то ничем не отличается от более новых собратьев. Большинство самолетов спроектированы так, чтобы летать как минимум пару десятков лет, а потенциально и намного больше.



«Реальность такова, что в течение срока службы данного самолета его несколько раз более или менее разбирают и перестраивают в ходе периодических «тяжелых» профилактических проверок. Во время этих проверок практически каждая деталь интерьера снимается, проверяется и при необходимости заменяется. Двигатели также будут регулярно подвергаться капитальному ремонту. Сам планер является единственной деталью, которая остается более или менее неизменной, и это свидетельствует о конструкции современных коммерческих самолетов, способных безопасно летать так долго», — резюмировал авиажурналист Габриэль Ли.

Илья Казаков, «Фонтанка»

