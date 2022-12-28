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    Тринадцать самолетов «Аэрофлота» арестовали за границей

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    «Аэрофлот» может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще как минимум семь лет — «даже после 2030». Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в интервью РБК, опубликованном 28 декабря.

    По словам Александровского, у «Аэрофлота» один из самых молодых парков в мире: средний возраст самолета — 7 лет. По данным на 1 декабря, в авиакомпании числилось 180 самолетов, из них около 150 задействовано в расписании. Большая часть парка — это Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737–800 (37 самолетов) и Boeing 777–300ER (22 самолета). Без двойной регистрации — 89 воздушных судов.

    «Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше — это тоже наше конкурентное преимущество. Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности, а что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает», — говорит топ-менеджер.

    На данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом в связи с антироссийскими санкциями. Большинство — во время техобслуживания или выполнения международных рейсов.

    «На текущий момент в группе «Аэрофлот» числится 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства заблокированы за территорией России», — сказал Александровский.

    По его словам, есть ряд ограничений, связанных с международными перевозками, например, американские «черные списки».

    «Есть ограничение по международным полетам, связанное с обслуживанием воздушных судов, — это заправка, наземное обслуживание. Тебя просто могут не заправлять. У тебя может быть чистый самолет, не в черном списке, не в Бермудском регистре, но просто в этом пункте назначения тебя могут не заправить. Поэтому каждый раз открытие нового международного направления — это непростой трек», — говорит гендиректор «Аэрофлота».

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