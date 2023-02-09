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    Путин про решение оставить в России иностранные самолеты: С волками жить — по-волчьи выть

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    Президент России Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли рассказал, что решение оставить в стране иностранные самолеты принял министр транспорта Виталий Савельев. Глава государства отметил, что в условиях санкций оно помогло сохранить отрасль, но Россия готова оплатить технику.

    «Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас», — цитирует президента ТАСС 9 февраля. Путин отметил, что поступок был правильным, поскольку «если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть». Путин также добавил, что Россия «никому не хамит и готова рассчитываться».

    Также президент рассказал, что ругался с министром транспорта, указывая тому на необходимость увеличить закупки отечественной техники для авиационной отрасли.

    «Фонтанка» посмотрела, на чём летают крупнейшие пассажирские перевозчики страны. «Аэрофлот» сможет летать на Airbus и Boeing ещё минимум семь лет, и даже после, поскольку у него один из самых молодых флотов в России. Но не все авиакомпании страны могут похвастаться юностью своих машин. Подробнее — читайте тут.

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    Владимир ПутинАвиакомпанииСамолетыСанкцииОтечественная авиация
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