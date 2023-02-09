Путин про решение оставить в России иностранные самолеты: С волками жить — по-волчьи выть

Президент России Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли рассказал, что решение оставить в стране иностранные самолеты принял министр транспорта Виталий Савельев. Глава государства отметил, что в условиях санкций оно помогло сохранить отрасль, но Россия готова оплатить технику.



«Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас», — цитирует президента ТАСС 9 февраля. Путин отметил, что поступок был правильным, поскольку «если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть». Путин также добавил, что Россия «никому не хамит и готова рассчитываться».

