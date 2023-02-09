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    Путин рассказал, почему сильно ругался с министром транспорта Савельевым

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    Президент России Владимир Путин заявил, что сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым, указывая тому на необходимость большего числа закупок отечественной авиационной техники для перевозок. Об этом глава государства рассказал 9 февраля на встрече с представителями авиационной отрасли.

    По словам Путина, в текущих условиях Россия не может довольствоваться только задачей сохранить авиаотрасль, но также должна обеспечить ее развитие, пишет ТАСС.

    Путин также отметил, что рассчитывает на своевременную «выдачу на-гора» отечественной промышленностью новых самолетов, включая МС-21 и «Сухой Суперджет-100» полностью на отечественной базе.

    В январе президент России поручил главе Минпромторга — вице-премьеру Денису Мантурову оперативно обеспечить заключение контрактов с предприятиями по производству гражданской и военной авиации на 2023 год. Путин выразил недовольство тем, что некоторые предприятия до сих пор не понимают, какие заказы им поступят.

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    Владимир ПутинМинтрансСамолетыВиталий СавельевПутин
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