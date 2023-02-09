Путин рассказал, почему сильно ругался с министром транспорта Савельевым

Президент России Владимир Путин заявил, что сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым, указывая тому на необходимость большего числа закупок отечественной авиационной техники для перевозок. Об этом глава государства рассказал 9 февраля на встрече с представителями авиационной отрасли.



По словам Путина, в текущих условиях Россия не может довольствоваться только задачей сохранить авиаотрасль, но также должна обеспечить ее развитие, пишет ТАСС.



Путин также отметил, что рассчитывает на своевременную «выдачу на-гора» отечественной промышленностью новых самолетов, включая МС-21 и «Сухой Суперджет-100» полностью на отечественной базе.

