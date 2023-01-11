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    «Что вы дурака валяете?». Мантуров доложил об импортозамещении самолетов, а Путин остался недоволен

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    2 комментария

    Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга – вице-премьеру Денису Мантурову в течение месяца обеспечить заключение контрактов с предприятиями по производству гражданской и военной авиации на 2023 год. Диалог состоялся 11 января на совещании главы государства с правительством.

    Путин выразил недовольство тем, что некоторые предприятия до сих пор не понимают, какие заказы им поступят. «Контрактов нет. Мне директора сказали. Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут?», – сказал он. Мантуров ответил, что работа будет завершена в течение квартала. Однако президент потребовал подготовить паспорта проектов и направить заводам заказы в течение месяца.

    Мантуров рассказал, что в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 63 отечественных самолета. В том числе 34 импортозамещенных «Суперджета», 18 МС-21 и 11 Ту-214. Кроме того, более 170 млрд рублей планируется направить в 2023 году на программу поддержки лизинга воздушных судов для «Аэрофлота». Также до 2027 года российские верфи планируют построить 260 гражданских судов.

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    Комментарии 2

    26059757111 Янв 2023 в 15:49
    самодур!
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