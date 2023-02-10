    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -7

    7 м/с, зап

    748мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd72.89eur78.32

    Ветер задержится в Петербурге. МЧС предупреждает: субботняя прогулка не будет приятной

    2113
    2 комментария

    После крышесносной пятницы погода не осчастливит петербуржцев. В прогнозах синоптиков на 11 февраля снова ветер, но уже не штормовой.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов, выходные в городе начнутся с ветра до 18 метров в секунду. По шкале Бофорта — очень крепкий, идти против которого непросто.

    При этом в прогнозах на субботу днём 1 — 3 градуса мороза и небольшой снег. Ночью может похолодать до минус 5 градусов.

    Пятница выдалась более ненастной. Тем, кто не хочет оказаться в центре погодного апокалипсиса, на работе лучше бы задержаться. В Кронштадте и над акваторией Финского залива задувает со скоростью 24 метра в секунду. «Снега ещё хватит на весь вечер, а ветер в Санкт-Петербурге ещё не самый сильный», — предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШтормВетерУраганШторм в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    alex7810 Фев 2023 в 18:47
    Яндекс.Тучка рисует, что не будет никакого снега сегодня больше, а в прогнозе господина Колесова совсем другое. Да и с ветром тоже незадача. Никому верить нельзя - никто ничего не знает наверняка.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close