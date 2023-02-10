Ветер задержится в Петербурге. МЧС предупреждает: субботняя прогулка не будет приятной

После крышесносной пятницы погода не осчастливит петербуржцев. В прогнозах синоптиков на 11 февраля снова ветер, но уже не штормовой.



Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов, выходные в городе начнутся с ветра до 18 метров в секунду. По шкале Бофорта — очень крепкий, идти против которого непросто.

При этом в прогнозах на субботу днём 1 — 3 градуса мороза и небольшой снег. Ночью может похолодать до минус 5 градусов.

Пятница выдалась более ненастной. Тем, кто не хочет оказаться в центре погодного апокалипсиса, на работе лучше бы задержаться. В Кронштадте и над акваторией Финского залива задувает со скоростью 24 метра в секунду. «Снега ещё хватит на весь вечер, а ветер в Санкт-Петербурге ещё не самый сильный», — предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.