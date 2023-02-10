Массовое ДТП с грузовиками перекрыло трассу «Сортавала» у Скотного

Еще одну федеральную трассу в Ленобласти днем 10 февраля заткнуло массовое ДТП с участием грузовиков. Восемь машин столкнулись на «Сортавале» во Всеволожском районе.

В 13:30 на 11-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», в районе Скотного, столкнулись три грузовых и пять легковых автомобилей, ехавших в попутном направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по трассе в сторону Петербурга временно перекрыто из-за того, что проезжая часть занята поврежденными машинами.