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    Массовое ДТП с грузовиками перекрыло трассу «Сортавала» у Скотного

    1900
    2 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Еще одну федеральную трассу в Ленобласти днем 10 февраля заткнуло массовое ДТП с участием грузовиков. Восемь машин столкнулись на «Сортавале» во Всеволожском районе.

    В 13:30 на 11-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», в районе Скотного, столкнулись три грузовых и пять легковых автомобилей, ехавших в попутном направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по трассе в сторону Петербурга временно перекрыто из-за того, что проезжая часть занята поврежденными машинами.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Люди в аварии не пострадали. Причины произошедшего устанавливает ГИБДД. «На месте происшествия находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Ведется очистка проезжей части от рассыпавшегося груза», — добавили в дорожном управлении.

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    Немногим ранее на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти столкнулись десять машин: 5 грузовых и 5 легковых. В ДТП пострадал один человек. Движение по трассе тоже сильно затруднено. В дорожном управлении отмечают, что в некоторых районах сейчас идет сильный снегопад.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 2

    Гость10 Фев 2023 в 15:29
    Очередные "профи".
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 15:21
    А Яндекс.Навигатор считает, что это автострада и там можно ехать 110 всегда. :)))
    +0−1
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