Массовое ДТП с грузовиками перекрыло трассу «Сортавала» у Скотного

Еще одну федеральную трассу в Ленобласти днем 10 февраля заткнуло массовое ДТП с участием грузовиков. Восемь машин столкнулись на «Сортавале» во Всеволожском районе.
В 13:30 на 11-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», в районе Скотного, столкнулись три грузовых и пять легковых автомобилей, ехавших в попутном направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по трассе в сторону Петербурга временно перекрыто из-за того, что проезжая часть занята поврежденными машинами.
Люди в аварии не пострадали. Причины произошедшего устанавливает ГИБДД. «На месте происшествия находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Ведется очистка проезжей части от рассыпавшегося груза», — добавили в дорожном управлении.
Немногим ранее на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти столкнулись десять машин: 5 грузовых и 5 легковых. В ДТП пострадал один человек. Движение по трассе тоже сильно затруднено. В дорожном управлении отмечают, что в некоторых районах сейчас идет сильный снегопад.