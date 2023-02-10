Десять машин попали в замес из грузовиков и легковых на заснеженной «Нарве» в Ленобласти

Массовая авария с грузовиками собирает многокилометровую пробку на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти днем 10 февраля. Без пострадавших не обошлось.
Около 12:10 поступила информация о трех ДТП на 36-м километре автодороги А-180 «Нарва», в районе деревни Косколово, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, в общей сложности там столкнулись пять легковых и пять грузовых автомобилей (в том числе самосвалов), ехавших в попутном направлении.
Известно об одном пострадавшем. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. В дорожном управлении добавили, что претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, трасса была обработана противогололедными материалами. Причины аварии устанавливает ГИБДД.
Движение по «Нарве» в сторону Усть-Луги из-за аварии сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на трассе скопился затор длиной почти 5 километров. В Упрдоре также отмечают, что в некоторых районах Петербурга и Ленобласти — сильный снегопад, и рекомендуют водителям выбирать скорость, соответствующую погоде, соблюдать дистанцию и не делать резких маневров.