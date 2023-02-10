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    Бывший замначальника МРЭО № 10 встретит весну в изоляторе

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    Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в получении взяток бывшему замначальника МРЭО ГИБДД № 10 Максиму Моргунову.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 февраля, на данный момент экс-сотруднику ГИБДД инкриминируется два эпизода. По версии следствия, в июне 2021 года через посредника он получил от гражданина 65 тысяч рублей за прохождение экзаменов без фактического посещения автошколы. В октябре мужчина получил свои права.

    В июле того же года по той же схеме, но за 45 тысяч рублей права получила женщина.

    Сам Моргунов был задержан 9 февраля после рейда УСБ ГУ МВД и СК в рамках раскрытой коррупционной схемы получения фиктивных прав.

    Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался.

    Суд ходатайство следствия удовлетворил. В изоляторе Моргунов пробудет как минимум до 30 марта.

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