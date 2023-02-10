Бывший замначальника МРЭО № 10 встретит весну в изоляторе

Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в получении взяток бывшему замначальника МРЭО ГИБДД № 10 Максиму Моргунову.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 февраля, на данный момент экс-сотруднику ГИБДД инкриминируется два эпизода. По версии следствия, в июне 2021 года через посредника он получил от гражданина 65 тысяч рублей за прохождение экзаменов без фактического посещения автошколы. В октябре мужчина получил свои права.



В июле того же года по той же схеме, но за 45 тысяч рублей права получила женщина.

