Погорели на правах. В Петербурге и области полиция проводит обыски в МРЭО и автошколах

С утра 8 февраля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД проводят обыски в автошколах и задержания сотрудников, в том числе МРЭО ГИБДД — бывших и действующих.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, коррупционную схему нашли в сфере приема экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, оперативники выявили пять автошкол в Петербурге, где можно было просто заплатить от 65 до 160 тысяч рублей и получить документы о пройденном обучении теории и практике вождения.



Также установлены два областных МРЭО, где на коммерческой основе «экстерном» сдавались экзамены.

