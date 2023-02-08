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    Погорели на правах. В Петербурге и области полиция проводит обыски в МРЭО и автошколах

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    С утра 8 февраля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД проводят обыски в автошколах и задержания сотрудников, в том числе МРЭО ГИБДД — бывших и действующих.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, коррупционную схему нашли в сфере приема экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, оперативники выявили пять автошкол в Петербурге, где можно было просто заплатить от 65 до 160 тысяч рублей и получить документы о пройденном обучении теории и практике вождения.

    Также установлены два областных МРЭО, где на коммерческой основе «экстерном» сдавались экзамены.

    По данным ГУ МВД, схема существовала несколько лет.

    Возбуждено несколько уголовных дело по статье «Посредничество в получении взятки».

    Сейчас в полицию и СК доставляются сотрудники автошкол и работники МРЭО ГИБДД — бывшие и действующие.

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    МРЭО ГИБДДПраваКоррупционная деятельностьПрава автомобилистов
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