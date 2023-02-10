Наезд на юного велосипедиста на Парашютной улице почти год спустя стал уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту наезда на подростка-велосипедиста, произошедшего в Приморском районе почти год назад — в середине апреля. Полученные пострадавшим травмы признали тяжким вредом здоровью.
В среду, 8 февраля, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту ДТП с велосипедистом с ограниченными возможностями, сообщает 10 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 8:49 13 апреля 2022 года у дома 22 по Парашютной улице 37-летняя петербурженка, управляя автомобилем Ford Focus, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего подростка с инвалидностью, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись с него. В результате юный велосипедист с различными травмами был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По результатам судебно-медицинской экспертизы травмы, полученные велосипедистом в ДТП, были признаны тяжким вредом здоровью. Автомобилистке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.