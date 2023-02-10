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    Наезд на юного велосипедиста на Парашютной улице почти год спустя стал уголовным делом

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    В Петербурге возбудили уголовное дело по факту наезда на подростка-велосипедиста, произошедшего в Приморском районе почти год назад — в середине апреля. Полученные пострадавшим травмы признали тяжким вредом здоровью.

    В среду, 8 февраля, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту ДТП с велосипедистом с ограниченными возможностями, сообщает 10 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 8:49 13 апреля 2022 года у дома 22 по Парашютной улице 37-летняя петербурженка, управляя автомобилем Ford Focus, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего подростка с инвалидностью, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись с него. В результате юный велосипедист с различными травмами был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

    По результатам судебно-медицинской экспертизы травмы, полученные велосипедистом в ДТП, были признаны тяжким вредом здоровью. Автомобилистке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 13

    chip110 Фев 2023 в 13:16
    Во время наезда пострадавший не являлся пешеходом, так как не спешился, значит произошло ДТП с участием двух ТС и виноват велосипедист, но возможно были какие то нарушения и водителя автомобиля, просто о них в статье не посчитали нужным написать.
    +0−1
    Гость10 Фев 2023 в 13:13
    Где-то раз в год вижу спешившегося велосипедиста. Прут без раздумий, при этом пялятся в телефон и ещё в наушниках. Вылетают из-за угла, врезаются в толпу на зебре. Ну где же Бастрыкин? Штрафовать часто и усердно!!!
    +2−1
    Peshekhod10 Фев 2023 в 13:11
    На ПП уступать дорогу нужно только пешеходам, а никак не велосипедистам, на то он и пешеходный. Велочудо само виновато. Поделом!
    +1−3
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