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    На Парашютной улице в Петербурге сбили 15-летнего школьника

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    В Приморском районе Петербурга машина сбила велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    По словам очевидцев, авария произошла утром 13 апреля напротив дома 22 на Парашютной улице. На опубликованных в сообществе снимках видны карета скорой помощи и двухколесное транспортное средство на асфальте.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские узнали о случившемся в 8:52. Правоохранители установили, что водитель Ford Focus не смогла быстро отреагировать, увидев юношу на нерегулируемом пешеходном переходе. 15-летнего школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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