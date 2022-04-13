На Парашютной улице в Петербурге сбили 15-летнего школьника

В Приморском районе Петербурга машина сбила велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла утром 13 апреля напротив дома 22 на Парашютной улице. На опубликованных в сообществе снимках видны карета скорой помощи и двухколесное транспортное средство на асфальте.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские узнали о случившемся в 8:52. Правоохранители установили, что водитель Ford Focus не смогла быстро отреагировать, увидев юношу на нерегулируемом пешеходном переходе. 15-летнего школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.