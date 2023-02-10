    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, южн

    755мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.89eur78.32

    В «месиво» на КАД в районе Шафировского попали пять машин

    3883
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Массовая авария, случившаяся вечером на востоке КАД, обошлась без пострадавших. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 10 февраля.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Вчера около 19:20 на 45-м километре внутреннего кольца в четвёртой полосе собрались пять легковых автомобилей, двигавшихся попутно. «Фонтанка» рассказывала, что там было «месиво». За три часа до этого, около 15:20, там же, но на внешнем кольце столкнулись легковая и грузовая машины. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» писали о крупной пробке.

    «Фонтанка.ру»

    В обоих ДТП, по данным Упрдора, никто не пострадал.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПМассовое ДТПДТП в ПетербургеДТП на КАД
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close