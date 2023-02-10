В «месиво» на КАД в районе Шафировского попали пять машин

Массовая авария, случившаяся вечером на востоке КАД, обошлась без пострадавших. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 10 февраля.
Вчера около 19:20 на 45-м километре внутреннего кольца в четвёртой полосе собрались пять легковых автомобилей, двигавшихся попутно. «Фонтанка» рассказывала, что там было «месиво». За три часа до этого, около 15:20, там же, но на внешнем кольце столкнулись легковая и грузовая машины. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» писали о крупной пробке.
«Фонтанка.ру»
В обоих ДТП, по данным Упрдора, никто не пострадал.