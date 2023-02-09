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    «Там месиво». На КАД между развязками с проспектами Косыгина и Шафировским столкнулись несколько машин

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    На КАД — между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Косыгина 9 февраля сразу у нескольких машин случились неприятности. Авария «собрала», по оценкам очевидцев, от пяти до десяти автомобилей. Видео с места событий вечером в четверг оказалось в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Пользователи в соцсетях отмечают, что ДТП создало пятикилометровую пробку, а участвовала в нем еще и фура. «Там месиво», «Пять машин размотало», отмечают подписчики группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    О пострадавших подробностей нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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