«Там месиво». На КАД между развязками с проспектами Косыгина и Шафировским столкнулись несколько машин

На КАД — между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Косыгина 9 февраля сразу у нескольких машин случились неприятности. Авария «собрала», по оценкам очевидцев, от пяти до десяти автомобилей. Видео с места событий вечером в четверг оказалось в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Пользователи в соцсетях отмечают, что ДТП создало пятикилометровую пробку, а участвовала в нем еще и фура. «Там месиво», «Пять машин размотало», отмечают подписчики группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
О пострадавших подробностей нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.