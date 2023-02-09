Обычно насмерть, без обучения и квалификации: в Петербурге 100 несчастных случаев с иностранными работниками за год

Сотня несчастных случаев с иностранными работниками произошла в 2022 году в Петербурге, сообщил шеф Госинспекции труда, главный государственный инспектор труда в городе Игорь Беляев.



«В 2022 году произошло порядка 100 несчастных случаев с иностранными работниками. Как правило, мы фиксируем смертельные несчастные случаи. Как правило, фиксируем отрасль, связанную со строительством, — падение с высоты», — рассказал Беляев 9 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Каждый случай изучается инспекторами по труду. Чаще всего они выявляют, по словам Беляева, отсутствие у работников какого-либо инструктажа по технике охраны труда, средств индивидуальной защиты, обучения и вообще отсутствие какой-либо квалификации.