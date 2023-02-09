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    Обычно насмерть, без обучения и квалификации: в Петербурге 100 несчастных случаев с иностранными работниками за год

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    Сотня несчастных случаев с иностранными работниками произошла в 2022 году в Петербурге, сообщил шеф Госинспекции труда, главный государственный инспектор труда в городе Игорь Беляев.

    «В 2022 году произошло порядка 100 несчастных случаев с иностранными работниками. Как правило, мы фиксируем смертельные несчастные случаи. Как правило, фиксируем отрасль, связанную со строительством, — падение с высоты», — рассказал Беляев 9 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Каждый случай изучается инспекторами по труду. Чаще всего они выявляют, по словам Беляева, отсутствие у работников какого-либо инструктажа по технике охраны труда, средств индивидуальной защиты, обучения и вообще отсутствие какой-либо квалификации.

    Ранее в Смольном рассказали, что в Петербурге проживают 300 тысяч мигрантов. За год их число, по данным МВД, выросло на треть.

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    ПетербургНесчастные случаи на производствеНесчастный случай на стройкеПадение с высотыНесчастные случаи
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