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    В Смольном раскрыли, почему в Петербурге вдруг стало больше мигрантов

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    В Петербурге проживают 300 тысяч мигрантов. За год их число, по данным МВД, выросло на треть. В город их манит возможность зарабатывать, заявил заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Андрей Друшляков.

    «Это (увеличение. — Прим. ред.) связано со снятием коронавирусных ограничений. И наверное, с надеждами тех людей, которые ждали у себя в республиках, когда у них появится возможность зарабатывать деньги и вернуться к себе, как они многие считают, на вторую родину — к нам, в Петербург, в Россию», — сказал Друшляков в эфире канала «Санкт-Петербург» 9 февраля.

    По его словам, в первую очередь в Петербурге живут граждане Узбекистана. Это 50% всех мигрантов. Еще 25% — это Таджикистан, следом Киргизия — 7%, а потом уже в меньшем числе Белоруссия, Украина и другие страны.

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