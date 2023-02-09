В Смольном раскрыли, почему в Петербурге вдруг стало больше мигрантов

В Петербурге проживают 300 тысяч мигрантов. За год их число, по данным МВД, выросло на треть. В город их манит возможность зарабатывать, заявил заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Андрей Друшляков.



«Это (увеличение. — Прим. ред.) связано со снятием коронавирусных ограничений. И наверное, с надеждами тех людей, которые ждали у себя в республиках, когда у них появится возможность зарабатывать деньги и вернуться к себе, как они многие считают, на вторую родину — к нам, в Петербург, в Россию», — сказал Друшляков в эфире канала «Санкт-Петербург» 9 февраля.