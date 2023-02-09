Водоканал выяснил, почему вода в Большом Нижнем Суздальском озере летом была сине-зеленой

Специалисты Водоканала с помощью тепловизора раскрыли тайну ядреного цвета воды Большого Нижнего Суздальского озера.
Как сообщает пресс-служба организации 9 февраля, по итогам сканирования выяснилось, что в водоем попадают стоки с четырех домов на Выборгском шоссе: № 112, 128, 144к4, 156к5.
пресс-служба Водоканала
Также «вливание» из реки Старожиловки таково, что и при минусе за окном в районе впадения в озеро там не образуется ледяной покров. Шлейф же от устья реки уходит на 100 метров вглубь Большого Нижнего Суздальского.
Все данные были переданы в Комитет по природопользованию и Северо-западное управление Росприроднадзора.
Проверку устроили после того, как в 2022 году в Водоканал поступило много жалоб на сине-зеленое цветение озера.