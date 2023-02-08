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    Пожар в порту Искендеруна в Турции полностью потушили

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    Пожар в турецком порту Искендерун полностью потушили. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

    «Территорию порта продолжают остужать», — уточнил он 8 февраля.

    В операции задействованы пожарные, прибывшие из различных городов страны, а также авиация минобороны и минсельхоза Турции.

    Ранее в среду телеканал TRT сообщал, что распространение огня в порту удалось взять под контроль. К месту происшествия был отправлен самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России.

    О сотнях горящих контейнеров «Фонтанка» писала накануне. Иногда там были слышны взрывы.

    Пожар в порту Искендеруна начался 6 февраля вечером после землетрясения. Предварительно сообщалось, что там перевернулся один из грузовых контейнеров. Главное управление мореходства Турции заявило, что там обрушилась часть доков, но остальные порты страны продолжают работать.

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    ТурцияПожарИскендерунПожар в порту
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