Пожар в порту Искендеруна в Турции полностью потушили

Пожар в турецком порту Искендерун полностью потушили. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.



«Территорию порта продолжают остужать», — уточнил он 8 февраля.

В операции задействованы пожарные, прибывшие из различных городов страны, а также авиация минобороны и минсельхоза Турции.

Ранее в среду телеканал TRT сообщал, что распространение огня в порту удалось взять под контроль. К месту происшествия был отправлен самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России.

О сотнях горящих контейнеров «Фонтанка» писала накануне. Иногда там были слышны взрывы.