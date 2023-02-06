В Турции — сильный пожар в порту Искендерун. Огонь пожирает грузовые контейнеры

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар. По предварительным данным, там перевернулся один из грузовых контейнеров.
Кадры с места событий вечером 6 февраля публикует местная газета Sabah. От контейнеров высоко уходит густой черный дым, за которым почти не видно пламени. Огонь распространяется быстро.
Ранее сообщалось, что порт временно прекратил работу, потому что пострадал при землетрясении. Главное управление мореходства Турции заявило, что там обрушилась часть доков, но остальные порты страны продолжают работать. По данным портала Marinetraffic, сейчас в порту 32 судна, ожидается прибытие еще 47.
Подробнее о том, что известно к этому часу о землетрясении в Турции, читайте в нашем материале.