В Турции — сильный пожар в порту Искендерун. Огонь пожирает грузовые контейнеры

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар. По предварительным данным, там перевернулся один из грузовых контейнеров.



Кадры с места событий вечером 6 февраля публикует местная газета Sabah. От контейнеров высоко уходит густой черный дым, за которым почти не видно пламени. Огонь распространяется быстро.