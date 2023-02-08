Петербургские депутаты предлагают на федеральном уровне усложнить банкротство для УК

Депутаты Петербурга хотят на федеральном уровне усложнить процедуру банкротства управляющих компаний, повысив минимальную планку задолженности и увеличив срок погашения долга. Инициатива на заседании Заксобрания 8 февраля вызвала горячую дискуссию в Мариинском дворце: противники назвали законопроект сырым и констатировали, что это может стать лазейкой для недобросовестных игроков рынка.

Авторы проекта федеральной инициативы хотят изменить критерии признания наличия признаков банкротства управляющих компаний: установить минимальный размер долга в зависимости от размера выручки компании (в действующей редакции закона планка стоит на уровне 300 тысяч рублей), а также увеличить срок погашения долга с 2 до 18 месяцев. По задумке разработчиков, это должно уберечь управляющие компании от необоснованного банкротства.

В парламенте признали, что такая проблема есть, однако депутаты раскритиковали законопроект. В частности, были высказаны опасения, что это даст лазейку для недобросовестных игроков рынка, которые получат возможность накопить долги и обанкротиться. Кроме того, депутаты назвали запредельным срок в 18 месяцев, а также указали, что предложение никак не защищает граждан, а только ухудшает их положение. Несмотря на предложения не принимать законопроект, прозвучавшие от представителей разных фракций, инициатива в первом чтении была поддержана 31 депутатом из 50.