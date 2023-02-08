Петербургские депутаты предлагают на федеральном уровне усложнить банкротство для УК

Депутаты Петербурга хотят на федеральном уровне усложнить процедуру банкротства управляющих компаний, повысив минимальную планку задолженности и увеличив срок погашения долга. Инициатива на заседании Заксобрания 8 февраля вызвала горячую дискуссию в Мариинском дворце: противники назвали законопроект сырым и констатировали, что это может стать лазейкой для недобросовестных игроков рынка.
Авторы проекта федеральной инициативы хотят изменить критерии признания наличия признаков банкротства управляющих компаний: установить минимальный размер долга в зависимости от размера выручки компании (в действующей редакции закона планка стоит на уровне 300 тысяч рублей), а также увеличить срок погашения долга с 2 до 18 месяцев. По задумке разработчиков, это должно уберечь управляющие компании от необоснованного банкротства.
В парламенте признали, что такая проблема есть, однако депутаты раскритиковали законопроект. В частности, были высказаны опасения, что это даст лазейку для недобросовестных игроков рынка, которые получат возможность накопить долги и обанкротиться. Кроме того, депутаты назвали запредельным срок в 18 месяцев, а также указали, что предложение никак не защищает граждан, а только ухудшает их положение.
Несмотря на предложения не принимать законопроект, прозвучавшие от представителей разных фракций, инициатива в первом чтении была поддержана 31 депутатом из 50.
Авторы законопроекта — парламентская комиссия по городскому хозяйству предложили проект федеральной инициативы, которая корректирует закон о банкротстве. В случае, если она будет принята окончательно на региональном уровне, документ отправится на рассмотрение в Госдуму и вступит в силу, только если нижняя палата парламента его утвердит.
Из недавних массовых банкротств можно вспомнить крах нескольких компаний, так или иначе связанных с ПАО ГИТ: УК «Евротракт», «Доверие», УК «Невская, 40», «Профсервис», «Универсальный страж», ЖКС № 3. Это было связано с накопленными долгами перед ресурсниками. Впоследствии экс-директор УК «Евротракт» был задержан по уголовному делу о мошенничестве, а суд заочно арестовал Гранта Анасьяна, бывшего бенефициара ГИТ, который покинул страну.