Истерика подозреваемого в резне на Светлановском закончилась психбольницей

Мотивы нападения на двух иностранцев на остановке в Калининском районе Петербурга остаются неизвестны следствию. Допросу задержанного мешает его нестабильность — эмоциональная и психическая.



Как сообщили в петербургском Следственном комитете 8 февраля, 30-летний подозреваемый страдает психическим заболеванием. В ближайшее время заниматься им будут специалисты психиатрической больницы.



По информации «Фонтанки», перед отправлением в профильную лечебницу он успел побывать в токсикологическом отделении. Пациента проверяли на воздействие препаратов после случившейся истерики.

