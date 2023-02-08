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    Истерика подозреваемого в резне на Светлановском закончилась психбольницей

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    Мотивы нападения на двух иностранцев на остановке в Калининском районе Петербурга остаются неизвестны следствию. Допросу задержанного мешает его нестабильность — эмоциональная и психическая.

    Как сообщили в петербургском Следственном комитете 8 февраля, 30-летний подозреваемый страдает психическим заболеванием. В ближайшее время заниматься им будут специалисты психиатрической больницы.

    По информации «Фонтанки», перед отправлением в профильную лечебницу он успел побывать в токсикологическом отделении. Пациента проверяли на воздействие препаратов после случившейся истерики.

    Мужчине вменяют покушение на убийство и убийство. По версии следствия, накануне ранним утром по неустановленным мотивам он ударил ножом двух иностранцев. Старший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, младший умер, не приходя в сознание.

    Подозреваемого задержали по месту жительства на улице Демьяна Бедного. В полицейском главке показали, как он блуждал по дворам, переодеваясь в парадных. Одежду и нож изъяли в ходе обыска в квартире.

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