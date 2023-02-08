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    Переоделся перед нападением, а после долго бродил по дворам. В Петербурге задержали подозреваемого в резне на остановке

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    Сотрудники уголовного розыска установили и задержали мужчину, которого подозревают в нападении на иностранцев — отца и сына — на остановке в Калининском районе Петербурга.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 февраля, 30-летнего мужчину взяли по месту жительства на улице Демьяна Бедного.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Было установлено, что перед нападением он вышел из дома, зашел в соседнюю парадную, переоделся и пошел в сторону Тимуровской улицы. А после нападения он же забежал в парадную дома 13, корпус 1, по улице Брянцева. Там снова переоделся. Вышел на улицу и перед тем, как вернуться домой, долго бродил по дворам.

    Нападение на иностранцев произошло накануне около шести утра на остановке общественного транспорта у дома 16 по Тимуровской улице. По первоначальным данным, у 28-летнего сына произошел конфликт с прохожим, после которого последний вытащил нож. В ссору решил вмешаться 62-летний отец. В итоге младший иностранец получил смертельные ранения, а старшего довезли до больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

    Мотив преступления устанавливается.

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    Гость08 Фев 2023 в 09:54
    весна
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