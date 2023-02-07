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    Резня на Светлановском проспекте произошла из-за конфликта незнакомца с отцом и сыном

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    32 комментария

    Стали известны подробности происшествия на автобусной остановке вблизи дома 115/1 по Светлановскому проспекту. По данным «Фонтанки», причиной резни 7 февраля стал конфликт незнакомых мужчин.

    По предварительной информации, на остановке стояли отец с сыном. У последнего с неким незнакомцем произошла ссора. Когда отец вступился за сына, третий мужчина достал нож.

    В результате 27-летний молодой человек погиб от полученных ран, его 62-летнего отца спасают врачи. Полиция сейчас отсматривает записи с камер видеонаблюдения и ищет подозреваемого. По данным «Фонтанки», потерпевшие приехали в Россию на заработки.

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    Комментарии 32

    wbons07 Фев 2023 в 14:52
    2:0
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