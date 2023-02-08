    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    775мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.89eur75.91

    Подозреваемого в резне на остановке в Петербурге госпитализировали

    6799
    1 комментарий

    Задержанного по делу о покушении на убийство двух человек в Петербурге мужчину увезли в больницу. Сначала его проверят на наличие запрещенных средств в организме.

    30-летний петербуржец не смог объяснить мотивы нападения на отца и сына на остановке общественного транспорта накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля. По предварительной информации, у мужчины случилась истерика, и ему вызвали специалистов. Для начала подозреваемого отвезли в стационар в токсикологическое отделение, чтобы проверить, не находится ли он под воздействием каких-то препаратов. Также его проверят психиатры.

    Мужчину задержали накануне вечером в квартире на улице Демьяна Бедного. По предварительной информации, именно он напал на отца и сына на остановке в Калининском районе, после чего младший погиб, а старший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

    В главке рассказали, что перед нападением мужчина переоделся, после тоже, а потом долго заметал следы, петляя по дворам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеУбийствоНожевое
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close