Подозреваемого в резне на остановке в Петербурге госпитализировали

Задержанного по делу о покушении на убийство двух человек в Петербурге мужчину увезли в больницу. Сначала его проверят на наличие запрещенных средств в организме.



30-летний петербуржец не смог объяснить мотивы нападения на отца и сына на остановке общественного транспорта накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля. По предварительной информации, у мужчины случилась истерика, и ему вызвали специалистов. Для начала подозреваемого отвезли в стационар в токсикологическое отделение, чтобы проверить, не находится ли он под воздействием каких-то препаратов. Также его проверят психиатры.

