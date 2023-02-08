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    «Мы всё преодолеем». Жена фигуриста Костомарова рассказала о гордости за него

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    Оксана Домнина поздравила 8 февраля своего мужа Романа Костомарова с днем рождения и поблагодарила всех за поддержку. Как сообщает РБК, она опубликовала в соцсетях пост, в котором выразила уверенность, что ее муж преодолеет проблемы со здоровьем.


    «С днем рождения, мой герой, мой сильный, мой любимый, мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты. Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы всё преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — написала супруга фигуриста.

    Домнина обратилась к СМИ и призвала перестать звонить ей и родственникам. «Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения», — отметила она.

    Также женщина поблагодарила всех за поддержку и добавила, что с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное.

    Роман Костомаров был госпитализирован с симптомами пневмонии в больницу в Коммунарке 10 января. Недавно стало известно, что у фигуриста ампутировали обе стопы.

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    Комментарии 12

    Гость08 Фев 2023 в 11:33
    Храни Бог
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