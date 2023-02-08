«Мы всё преодолеем». Жена фигуриста Костомарова рассказала о гордости за него

Оксана Домнина поздравила 8 февраля своего мужа Романа Костомарова с днем рождения и поблагодарила всех за поддержку. Как сообщает РБК, она опубликовала в соцсетях пост, в котором выразила уверенность, что ее муж преодолеет проблемы со здоровьем.





«С днем рождения, мой герой, мой сильный, мой любимый, мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты. Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы всё преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — написала супруга фигуриста.