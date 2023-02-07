Польза или вред? Как компании выживают, попав в черный список ФАС

Реестру недобросовестных поставщиков уже 10 лет. Ведет его Федеральная антимонопольная служба, внося туда компании и индивидуальных предпринимателей, нарушивших условия контракта. Также туда попадают те, кто уклонился от исполнения договоров.



В реестре, наряду с реальными нарушителями, числятся и компании с миллиардным оборотом, и те, кто попал случайно: из-за технических неполадок или привередливости заказчика. Расплачиваться они вынуждены не только репутацией, но и выручкой. О том, можно ли бороться с системой и как выживать, попав в черный список ФАС, – карточки «Фонтанки».