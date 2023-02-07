    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    776мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.89eur75.91

    Польза или вред? Как компании выживают, попав в черный список ФАС

    971
    обсудить

    Реестру недобросовестных поставщиков уже 10 лет. Ведет его Федеральная антимонопольная служба, внося туда компании и индивидуальных предпринимателей, нарушивших условия контракта. Также туда попадают те, кто уклонился от исполнения договоров.

    В реестре, наряду с реальными нарушителями, числятся и компании с миллиардным оборотом, и те, кто попал случайно: из-за технических неполадок или привередливости заказчика. Расплачиваться они вынуждены не только репутацией, но и выручкой. О том, можно ли бороться с системой и как выживать, попав в черный список ФАС, – карточки «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Текстовую версию материала читайте здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФАСЧерный списокЧерный список подрядчиков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close