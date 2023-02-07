Черный список от ФАС. Как компания может лишиться заказов и выручки

Пелагия Тихонова/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже десять лет ведет реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — список компаний и ИП, которые нарушили условия контракта или уклонились от его исполнения. Однако в реестре среди злостных нарушителей числятся и крупные игроки рынка с миллиардным оборотом, и сотни случайно затесавшихся, которые то за технические неполадки, то за привередливость заказчика расплачиваются и репутацией, и выручкой.



Редакция «Фонтанки» узнала у попавших в черный список компаний, почему эта система работает во вред бизнесу, можно ли с ней бороться и как выживать два года без госконтрактов и доверия частников.



За что можно получить черную метку от ФАС

Сам реестр недобросовестных поставщиков — это черный список ненадежных участников закупок, которые нарушили условия контракта или не выполнили взятые на себя обязательства. Он есть в открытом доступе в Единой информационной системе, — любой желающий может проверить организацию по ИНН и посмотреть, какие за ней есть грешки. Определяют добросовестность участников закупок и последующую кару два федеральных закона: 44 для госзакупок, 223 — для отдельных юридических лиц.



По идее, реестр помогает уберечь заказчиков от сотрудничества с не очень обязательными компаниями, но фактически система работает не так уж исправно. В итоге среди недобросовестных поставщиков приличное количество добросовестных, которые за малейшие нарушения или неудачное стечение обстоятельств попадают под санкции ФАС.



Стать частью РНП можно в двух случаях: если поставщик существенно нарушил условия контракта и если не подписал его в принципе. После завершения аукциона на проект заказчик отправляет договор в электронной форме участнику-победителю. В течение 5 дней поставщик должен его подписать и направить обратно вместе с обеспечением исполнения контракта — деньгами или поручительством банка. Если договор не подписан или его условия выполнены, по мнению заказчика, не слишком хорошо — он сообщает в ФАС. Причем дело не в его бесчувственности и желании наябедничать на подрядчиков во все инстанции: заказчики тоже несут ответственность, если вовремя не уведомят о нарушениях, и могут попасть на штраф в 20 тысяч рублей.



Дальше начинается суд чести: ФАС приглашает участников закупки на заседание, где задача поставщика — доказать, что намеренно уклоняться от исполнения контракта он вообще-то не планировал. Если цели сбросить с себя обязательства не было, а тернистый путь был (договор съела собака, сломался ноутбук, отключили Интернет) то, по идее, ФАС должна войти в положение и в РНП не вносить. Так, в ноябре в ведомстве заявили, что пострадавшие от санкций компании в числе недобросовестных поставщиков не окажутся. На практике же так происходит далеко не всегда, и в реестр попадают и те, у кого были уважительные причины.



Кроме того, с 2020 года в РНП вносят не только наименования компаний, но и данные об участниках юрлица, если они владеют более 25 % акций. То есть, если вы учредитель организации из РНП, то быстро создать новую компанию и спокойно продолжать заниматься бизнесом не выйдет: вы в черном списке вместе со своим детищем.

Наказание за попадание в реестр жестокое — два года без госзаказов, а порой и без заказов вовсе. «Ограничения отражаются на деятельности организаций очень серьезно, поскольку компания фактически не сможет участвовать в госзакупках в рамках 44-ФЗ на протяжении 2 лет после включения сведений в РНП. Как правило, практически все заказчики (не только государственные, но и частные — Прим. ред.) включают в закупочную документацию требование отсутствовать в РНП, поэтому при наличии такого требования фирма уже не может участвовать в закупках», — объяснил юрист Алексей Байкалов.



Недобросовестные из Петербурга

В Петербурге и Ленобласти за 2022 год в реестр внесли 378 организаций, из них 13 удалось добиться исключения, причем одной из них прямо в день включения в реестр. 87 человек из черного списка ФАС — это ИП, которые вынуждены бороться с такими же ограничениями.



Причем попавшие в РНП — это не какие-то мелкие организации, которые проигнорировали условия договора. В списке есть и крупные компании с миллиардной выручкой: например, ООО «Единый медицинский сервис» с выручкой в 2,5 млрд рублей и чистой прибылью в 1,4 млрд за 2021 год. Еще в реестре за год очутились целых пять компаний с миллиардным оборотом: ООО «Профсервис» (2,3 млрд выручки), ООО «ТСК «БСС» (2 млрд), ООО «КОЛА 44» (1,7 млрд), ООО «Атлант» (1,6 млрд) и ООО «Интекс» (1,4 млрд).



В компании «Атлант» редакции «Фонтанки» рассказали, что очутились в РНП по стечению обстоятельств: в конце декабря они получили заказ, но под Новый год банковскую гарантию на нужную сумму выпустили на четыре дня позже срока. Компания несколько раз говорила заказчику о том, что одобрение от банка есть, выполнить контракт она готова и уже даже подписала контракт на площадке, но не срослось. По мнению пострадавшей от РНП стороны, — дело в регионе.



«Это был заказчик из Хабаровского края, казалось, что он не хочет сотрудничать с компаниями из других регионов. Мы пошли в суд доказывать, что не уклонялись от исполнения договора, а, наоборот, приложили все усилия, но дело проиграли. Мы предполагаем, что проиграли, потому что администрация ФАС и суд у них находятся в одном здании, и они, грубо говоря, пьют кофе в одном кафе», — поделились в компании.



Сейчас «Атлант» планирует идти в мировой суд в Москве и участвовать в конференции в Торгово-промышленной палате в Петербурге. По словам представителя компании, само нахождение в реестре серьезно мешает работе: у организации нет возможности подаваться на конкурсы и тендеры, а процесс кредитования в банке тоже проходит сложно из-за черной метки РНП.



«Уже есть практика, что компании с куда более сложными ситуациями выводили из РНП, а нам не повезло, попали в проблемный регион. Теперь работать сложнее: мы должны были стать официальным субподрядчиком у генподрядчика, выполняющего госзаказ, — нас не согласовали», — рассказали в «Атланте».



Судьба компаний, не угодивших ФАС, действительно незавидная: из 378 петербургских компаний 11 ликвидируются, еще 16 — в состоянии банкротства. 57 организаций ушли в минус: кто-то на десятки тысяч, кто-то — более чем на 282 млн.

Дорога в РНП: 90(0) банок краски, украинский генератор и успеть до Нового года

Еще одна из попавших под раздачу петербургских компаний — «Интерстройинвест». Это маленький бизнес, который пробует выходить на рынок и занимается строительно-монтажными работами до 3 млн рублей. Под Новый год они выиграли тендер на работу с колледжем «Метростроя» и попались.



«Метрострой» просил закончить с работами побыстрее, по словам гендиректора «Интерстройинвеста», на каждом из этапов сотрудники колледжа вмешивались, корректировали и подсказывали, как лучше. По свежим полам, которые нельзя было трогать, ходили и сотрудники, и студенты.



«Стяжка при укладке пола должна сохнуть 20 дней, мы сказали, что готовы выплатить штраф за просрочку, но сделать качественно, на что нам ответили, что нужно успеть до Нового года в любом случае. В итоге полы не успели высохнуть, а заказчик вызвал технадзор, не уведомив об этом заранее, хотя вообще-то должен был, как я потом узнал от юриста. В итоге, когда мы залили пол, на полу были погрешности, но мы минимизировали в помещении на 200 квадратных метров всевозможные несовершенства», — поделился гендиректор.

В итоге заказчик прислал договор о расторжении контракта, под Новый год прошло заседание ФАС. По словам руководителя, работы были выполнены, весь материал куплен, и по договору, даже с учетом погрешностей, компании должны были выплатить деньги. Итог — «Интерстройинвест» увидел не деньги, а себя в РНП. Сейчас компания планирует идти в арбитражный суд.



«Я считаю, что это решение было несправедливым. ФАС могла хотя бы удосужиться приехать и посмотреть на результат работы. Ограничения полностью заблокировали работу, из-за этого моя деятельность по компании сейчас приостановлена. У меня был тендерный отдел, за который я заплатил немаленькую сумму денег, они прямо сказали, что до торгов меня больше не допустят. С частниками работать можно, но с ними все не так четко, как с госзаказами, где есть сразу конкретные требования. Плюс даже частные физлица пробивают компанию через реестр и не хотят с нами работать», — подчеркнул гендиректор.



Организации предпринимателя Александра Перфильева попадали в РНП сразу два раза: в первый раз из-за любви заказчиков к украинскому бренду, второй — из-за таблицы.

«Была история с перевозимым генератором. Бренд, который запрашивался, был украинского производства. Когда мы поняли, что его больше в Россию не поставляют, предлагали заказчику другие варианты и хотели заключить дополнительное соглашение. Он не согласился и хотел только этот», — поделился он.



Александр признается, что попали в РНП, скорее всего, из-за неграмотности и юридического подхода. В компании не зафиксировали переписку с заказчиком и попытки предложить товар взамен, поэтому для ФАС доказательств не было, — все выглядело так, будто организация просто не смогла выполнить условия контракта. А значит, — недобросовестный поставщик.



Второй раз уже другая организация участвовала в тендере на поставку краски. Заказчик сделал в техническом задании таблицу: ее нужно было скачать и посмотреть количество банок краски — их там было 90 штук. Компания рассчитала свою цену, выиграла закупку, а после того, как их признали победителем, получила контракт, где банок краски стало 900. За ту же сумму, что и 90.



«Заказчик ответил, что границу таблицы просто нужно было подвинуть. Встал вопрос: подписывать или не подписывать контракт. Если не подписать, то мы недобросовестный поставщик по мнению ФАС автоматически, вне зависимости от обстоятельств, поэтому решили его подписать, но надеялись, что удастся договориться с заказчиком. Он ни в какую, и мы ничего доказать не смогли — ни в ФАС, ни в суде», — отметил Александр Перфильев.

Что делать?

Если поставщика все же внесли в РНП и на этапе заседания с ФАС доказать свою порядочность не удалось, то нужно подать заявление о признании незаконным решения ведомства в арбитражный суд в течение 3 месяцев, советует Алексей Байкалов.

«Хотя на практике советую отстаивать позицию компании еще на стадии рассмотрения комиссией УФАС вопроса о включении сведений в РНП, поскольку так легче доказать свою правоту, чем обжаловать в суде. Сейчас УФАС, после разъяснений ФАС и многочисленной судебной практики, обязана рассматривать все фактические обстоятельства каждой ситуации, когда рассматривается вопрос о включении сведений в РНП, а не только придерживаться формального соблюдения 44-ФЗ», — подчеркнул юрист.



По словам самих игроков рынка, обжаловать решение можно, но если за это берется кто-то неопытный, то практически нереально. Например, одному из клиентов Александра Перфильева это удалось, однако дело здесь не в добросовестности или ее отсутствии. По словам предпринимателя, все заседания по поводу реестра решает то, кто какую доказательную базу соберет и насколько профессиональных юристов наймет. «Сейчас у нас уже было где-то 4 комиссии с ФАС по поводу РНП, и все четыре прошли успешно, потому что мы поняли, как это работает», — поделился он.

Кроме того, что не скупиться не юристов и фиксировать все общение и договоренности с заказчиком, нужно иметь и запасной план Б, советует предприниматель. «Если львиная доля выручки идет из тендерных продаж, то компания должна понимать, что рано или поздно попадет в РНП, какой бы добросовестной ни была. Наткнуться на недобросовестного заказчика — это плевое дело. Этот риск нужно учитывать и диверсифицировать, соответственно, всегда должна быть какая-то запасная компания. Когда попадает одна, ты продолжаешь работать в другой», —- советует Александр Перфильев. Но есть одно «но» — у компании должен быть другой учредитель. Тогда систему ФАС получится обойти.

