Пожилая женщина погибла при обстреле в Белгородской области. В дом попал снаряд

Пожилая женщина погибла в Валуйском округе Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом 6 февраля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в эфире на странице во «ВКонтакте».



Губернатор выразил соболезнования близким погибшей и признал, что оперативная обстановка в регионе остается сложной. В своем телеграм-канале он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку частного дома, и в результате погибла 70-летняя женщина.

«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению», — сообщил Гладков.