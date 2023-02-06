Пожилая женщина погибла при обстреле в Белгородской области. В дом попал снаряд

Пожилая женщина погибла в Валуйском округе Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом 6 февраля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в эфире на странице во «ВКонтакте».
Губернатор выразил соболезнования близким погибшей и признал, что оперативная обстановка в регионе остается сложной. В своем телеграм-канале он уточнил, что снаряд попал в хозяйственную постройку частного дома, и в результате погибла 70-летняя женщина.
«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению», — сообщил Гладков.
В конце января Гладков заявил, что при обстреле пострадали двое жителей села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Ранее он рассказывал, что за все время обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погибли 25 человек, а 96 человек получили ранения.